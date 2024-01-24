FATİH DOĞAN

Beşiktaş kendini arıyor, yeni teknik patronu Fernando Santos da ideal takımını... Umut Meraş'ın son anda sakatlanıp 11 için yerini Emrecan Terzi'ye bırakmasını saymıyorum. Santos'un Tayyip Talha'yı, Rebic'i, Ghezzal'ı, Onur'u ve Muleka'yı dinlendirip farklı oyuncularla denemelerde bulunması kadro arayışında olduğunu gösteriyor. 4-1-4-1 sisteminde oyuncular hocanın istediklerini yapma gayretini gösterseler de 10 kişi kalmış Adana Demirspor karşısında galibiyete ulaşamadılar. Maçı şöyle özetleyeyim. 4-1-4-1 sisteminde kanat beklerinin sürekli bindirmelerle ofansa katkı yapması beklenir. Ne Svensson ne de Emrecan yeterli katkıyı yapamadı. Demir Ege sahadaki en gayretli isimlerden biriydi ancak bazen ileriyi daha kaliteli desteklemesi gerekiyordu. Tayfur, Beşiktaş'ta en çok çalıştığı maçlardan birini oynadı. Ancak bal yapmayan arı gibiydi. Hem Tayfur hem de Gedson'un final pas performansı vasatın altında kaldı. Adana Demirspor 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın daha nitelikli ve etkili ataklar yapması bekleniyordu. Ama bu yönde ne oyuncuların ne de takımın stratejisi gelişmemiş. Siyahbeyazlı takım iyi mücadele etmedi diyemem. 4-5 net gol pozisyonuna da girdiler. Ancak kalite sorununun üzerine oyuncuların gerilimi de eklenince 10 kişi kalmış rakibini yenemez duruma düşüyorsun. Hasan Arat yönetiminin gecikmeden 6 numaraya, stopere ve forvete takviye yapması gerekiyor. Özellikle ligde üst üste puan kayıpları ve Türkiye Kupası'nda Antalyaspor eşleşmesi Beşiktaş'ın hedeflerini sıkıntıya sokar. Hata yapmama hassasiyetini anlıyorum. Aşikar olan, takımın acilen güçlendirilmesi gerçeği... Hakem Atilla Karaoğlan'a tek sorum var. Rashica ve Rebic'in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe'de olsaydı "Penaltı değil-devam" der miydi?