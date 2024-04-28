FATİH DOĞAN

İhtiyacın olduğunda yanında olmayan arkadaşın "dostluk terazisinde" gramajı neyse ihtiyaç halinde sahada oyunuyla arkadaşlarının yanında olamayan, ya da yalnız bırakan futbolcunun da durumu farklı değildir. Al-Musrati'nin geldiği günden beri sergilediği elle tutulur bir oyunu yok. Haftalardır, bir katkı bekledim ama nafile… Yetmezmiş gibi derbide öyle ucuz, Fred'e gereksiz bir müdahaleyle kırmızıyı görüp takımını yalnız bıraktı.

Al Musrati 14 milyon Euro maliyetinin altında eziliyor, böyle devem ederse tek ezilen olmayacak! G.Saray maçında kendi kalesini vurdu, dün de gereksiz bir kırmızı kartla takımını yaktı. Derbiye yakışır aman aman bir futbol yoktu. Fenerbahçe, Oliympiakos ve Sivas maçlarının ardından göründüğünden fazla sarsılmış. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişler sorunlu ve vasat. Musrati takımını eksik bırakmasa, yokluktan sağ beke kaydırılan kaptan Necip golde ofsaytı bozmasa F.Bahçe'nin baskılı olamayan oyunuyla gol atması kolay görünmüyordu.

İlk yarıda F.Bahçe 3 tane korner, 3 tane frikik kullandı 1 tane gol tehlikesi bulamadı. Buna karşın Beşiktaş ilk korneri de üst üste 2 defa gole çok yaklaştı. Muçi'nin ilk yarıda sol çaprazda kaçırdığı gol Mert'in çıkardığı pozisyonlarda gözümüzden kaçmadı. Ancak İrfan Can'ın attığı klas gol takım oyununun değil bireysel yeteneğinin sonucuydu. 10 kişi kalan Beşiktaş 11 kişilik Fenerbahçe'den daha çok mücadele ettiğini ve yer yer daha iyi oyun oynadığını söyleyebiliriz. Cenk'in, Semih'in yerine girip sonlara doğru attığı muhteşem golden bağımsız söylüyorum Semih kanatta oynatıldığında önde oynadığı kadar verimli olamıyor. Siyah-beyazlılar derbiyi kaybetseler de, ligde 5. sıraya düşseler de 10 kişiyle yürekten mücadeleleriyle dikkat çektiler.