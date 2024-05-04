FATİH DOĞAN

Beşiktaş, uzun süredir puan ve kan kaybediyordu. G.Saray ve F.Bahçe'nin başa baş getirdiği yarışta bu kadar geride kalmak kabul edilebilir bir durum değil. Ligin flaş ekiplerinden Rizespor karşısında maçın kolay geçmeyeceği, İlhan Palut'un üçüncü bölgeye baskı ve kanat forvetleriyle rakip savunmaları zorladığı biliniyordu. Rize, Olawoyin ile ilk golünü Beşiktaş'ın solundaki mevki kaymasından, arka direkte çalışılmış bir golle buldu. Colley'le 3 dakika sonra cevap verilmesi, Beşiktaş adına uzun süredir görünmeyen, özlenen anlık reaksiyonun ilk örneğiydi. Worrall'ın yerine Colley ile başlamanın daha isabetli karar olduğunu düşündüğümüz anların ardından, İngiliz futbolcunun girmesi ve Rize'nin 2. golünü kafayla atan markajındaki Emirhan'ı tutamaması kendi adına talihsizlikti. Ancak uzatmalardaki golü, hatasını telafi ettirecek değerdeydi. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim, bir stoperden önce görevini iyi yapması beklenir… Salih'in çizgi üzerinden çevirip Semih'in attığı golü yardımcı ve orta hakem verdi. Gol, VAR'dan iptal edildi. İkinci yarıda ele çarpmaya penaltı verilmedi. Bu tür gri pozisyonlarda Beşiktaş lehine bir karar görmediğim için lehte karar beklemedim. Beşiktaş adına iki önemli gelişme var. Birincisi oyun iştahında ve mücadelesinde artış var. İkincisi de 2 gol yenmesine rağmen maçı bırakmayan ve uzatmalarda karakter koyup maçı kazanan takım var. Üç puan çok değerli ama daha değerlisi bu kazanma hırsı…