FATİH DOĞAN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayımı yaşarken çok iyi iki prova yaptık. İtalya beraberliğinden sonra dün Polonya'ya kaybetmemize rağmen çok iyi bilgiler veren, iyi ve kötü yönlerimizi gösteren çok iyi iki prova gerçekleştirdik. Polonya karşında top hâkimiyeti baştan sona elimizdeydi. Daha istekli, daha teknik ve daha çok rakip kaleyi yoklayan taraf bizdik. İçimizi ısıtan bir mücadele, Umutlarımızı kabartan oyundaki stratejik liderliğimiz. Ama 2-1 kaybettik. Çünkü iyi olduğumuz birçok nokta kadar eksik kaldığımız birçok noktayı da bu iki maç gösterdi bize… Bu yüzden çok iyi prova. Mert Günok, Hakan, Barış Alper, Mert Müldür, Abdülkerim, İrfan gibi oyuncularımızın daha hazır olduğunu gördük. Yine; Polonya'nın oyunun inisiyatifini bize bırakmasına rağmen nasıl sonuca gittiği Montella tarafından değerlendirilecektir. Montella verdiği şanslarla çoğu oyuncusunun son durumu hakkında net fikir sahibi olmuştur. Merih'in sağ bek oynamaması gerektiği gibi… Ancak Milli Takım, Ferdi'nin iki yönlü sol bek performansıyla İsmail'in 6'daki yüksek performansının eksikliğini hissetti. Daha da önemlisi, oyunu finalize edememek ve gole ulaşamamak. Dün gecenin sorusu şu: Dinamik ve sert takım futboluyla oynayacak Gürcistan kapanırsa gol sorunu nasıl çözülecek? Montella bu soruya cevap vermeli. Gol atamamaya çözüm bulmalı. Ben yenilgiye rağmen A Milli Takım'la ilgili umudumu, inancımı koruyorum.