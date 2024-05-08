FATİH DOĞAN

Sosyologlar, psikologlar, "Sorunlar ne kadar kaotik olursa olsun küçük umut, insanı hayata tutundurur" der. Beşiktaş lige havlu atmasına, liderin 42 puan gerisine düşmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası hedefine sarıldı. Avrupa Ligi'nin anahtarı olacak küçük bir umut uzun süredir mutsuzluk girdabına düşmüş taraftarı akın akın Dolmabahçe'ye getirdi. O umut ışığı bu sezon boyunca, derbiler dahil en iyi taraftar performansını doğurdu. Buradan çıkarılacak ders şu; takımda hissedilecek en küçük iyileşme ya da Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar yarışta tutacak bir yönetim performansı kısa sürede çok şeyi değiştirebilir. Beşiktaş taraftarının öfkesi kadar sevgisinin de çok şeyi değiştirebileceğini yaşayarak gördük. Maça dönersek futbolcuların iyi niyeti ve mücadele gayretinin alkışlanır seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Muçi'nin denemeleri de ilk yarıda skoru değiştirecek netlikte değildi. Hakem Zorbay Küçük'ün siyah-beyazlı oyunculara sarı kart göstermek için adeta arandığını söylesek haksızlık yapmış olmayız. Serdar Topraktepe ikinci yarıya girerken sonuç aldığı cesur bir hamle yaptı. Semih'in yerine Muleka'yı, Al- Musrati'nin yerine Fernandes'i aldı. 63'te de Ghezzal sakatlanınca Chamberlain girdi. Bu değişiklikler sonunda 70'te Muleka ve Chamberlain baskısıyla topu önünde bulan Muçi galibiyet golünü attı. İkinci yarı Beşiktaş'ın 2 net pozisyon verdiğini görenler, "Finali kazanabilir mi?" tereddütü yaşayabilir. Ancak her maçın karakteri ayrı.