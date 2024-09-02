FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın oyunu, sahada aldığı sonuçlarla futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Önemli bir güven eşiğini aştı. Van Bronckhorst, takımın ritmini korumak ve güçlendirmek için yeni bir boyuta geçti. Geldiği günden bu yana ideal bir 11'i bulmakla ve sistemini oturtmakla uğraştı. Bunda başarılı olup belli bir seviyeye gelince ikinci aşamaya geçti. Şimdi hazır 11'i, 17-18 formda oyuncuya çevirme gayretinde. Dün olduğu gibi zaman zaman Muçi'yi zaman zaman Ndour, Salih hatta Onana'yı da sisteme katmaya çalıştı.

Beşiktaş, Sivas karşısında ilk yarıyı Ciro'nun penaltı golüyle önde kapatsa da hücumda farklı denemelerde bulundu. Semih'in yerine Muçi'nin solda oynaması, hücum balansını biraz bozdu. İçeriye her katettiğinde hem soldan hem de geriden yeterli destek gelmemesi bu tabloyu etkiledi. İkinci yarıda Semih'i oyuna alması ve Muçi'yi çıkarması bu denemeden memnun olmadığının ifadesiydi. Van Bronckhorst da 3 kulvarda yarışın 11-12 kişiyle devam etmeyeceğini bilecek kadar tecrübeli. Yorgunluğu sonuca yansıtmaması için dengeli bir rotasyonla formda oyuncu sayısını 17-18'e çıkarması gerekiyor. Gedson ile 89'da gelen 2-0'a rağmen dünkü galibiyet, değiştirilmeye çalışılan yani yorgunluk faktörünün yansımasıydı. Skorun ve pozisyonların bu kısır döngüde kalması, bize yorgunluk faktörünü gösterdi.