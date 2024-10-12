FATİH DOĞAN

Sonunda söyleyeceğimi yazının başında söyleyeyim. Santrforsuz oynama sevdası centilmen Vincenzo Montella'nın başına bir gün iş açacak! Karadağ'ın gruptaki durumu malum. Jovetic dışındaki oyuncular hadlerini bilerek, yürekleriyle oynayan mütevazi futbolcular. Maç Samsun'da oynanınca rakibin kapanacağı ve bizim de kilidi açmak için ya ortalarla, ya da uzaktan şutlara başvuracağımız muhtemeldi. Beklediğimiz gibi de oldu. Karadağ kapandı, paslaşmalarla duvarı aşamayınca biz de açmak için şutlara, ortalara sığındık. Ancak ne Barış'ın formasyonu ne de onu destekleyen Arda'nın boyu bu tür ortaları indirip servis edecek noktada değildi. Şu yanlış anlaşılmasın. "Teknik direktör 4-6-0'la çıkamaz, ya da uzun santrforsuz oynanamaz" gibi bir tavrımız olmaz olamaz. Ama Portekiz'e, Hırvatistan'a çıktığın dizilişi ve taktiği kapanan Karadağ gibi takımlara karşı yapamazsın. Yaparsan sıkıntı yaşarsın. Dün olduğu gibi. A Milli Takım'da rakibe göre A-B-C planları görmek hakkımız. Bertuğ girdi, arkasındaki arkadaşlarına konfor sağladı. Montella'nın değişiklikleri sonuca tesir etti. Solda çok daha verimli oynayan ve dün sağda başlayan Yunus'un yerine oyuna giren İrfan Can duvarı aştı, golünü attı. Ancak golde Kenan'ın dinamizmini ve direkten dönen şutunun asiste dönüşmesini atlamayalım. İkinci yarı kaptan Hakan'ın daha görev alanından çok, öne çıkarak galibiyete katkı sağladığını da söylemeliyim. Sinyor Montella'dan da Barış'ın santrforda oynamadığı B, hatta maçına göre C-D planları da görmek istiyoruz. İnancımız o ki bu ekip, bu takım daha iyisini yapar.