FATİH DOĞAN

Trabzonspor'u eleyen, Braga'ya kök söktüren Rapid Wien'in İstanbul'da Başakşehir'i zorlayacağını tahmin ediyorduk. Özellikle Kaptan Saidi'nin öncülüğünde Avusturya temsilcisi formda ve istikrarlı bir oyun sergiledi. Sakatlıklar medeniyle 6 numara Onur'un sağ bek, 8 numara Kemen'i sol bek oynatmak durumunda kalan Çağdaş Atan'ın, ilk yarı planı tutu. Hatta yakalanılan 2-3 pozisyon var ki biri golle sonuçlansa oyunun stratejisi ve sonucu değişebilirdi.

Rapid Wien ikinci yarıda taktik değiştirdi. Özellikle soldan bindirmelerini artırdılar. Orta sahadan yaptıkları baskı ve çapraz baskılarla kendilerine koridorlar açtılar. Çağdaş Atan 45-60 atası 2 bölgeyi tutmakta zorlanırken saha kenarında çok fazla sinirlendiği ve oyuncularını uyardığı görüldü.

62'de oyuna müdahale etti. Berkay ve Pelkas'ı oyuna aldı.. Ancak organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım olan Rapid bu hamlelere geçit vermedi. Başakşehir maçı kazanacak fırsatlar buldu. Ancak Rapid Wien attığından fazlasını da kaçırdı. Temel problem sağ ve sol bekin eksikliği ve orta sahanın topu kontrol etme noktasında verimsizliğiydi. Bu yenilgi ile gruplara kötü başlandı ama sonu iyi olsun. Bu kalite ve güç Başakşehir'de var.