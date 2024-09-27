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FATİH DOĞAN
27 Eylül 2024, Cuma FATİH DOĞAN

Bu skor Van Bronckhorst’a yazar

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Oyuncu rotasyonunun etrafına kurgulanmış kötü oyun 4-0'lık farkı getirdi. Van Bronckhorst, Ajax karşısına çıkardığı sürpriz 11'le bu sonucun başrol ismiydi. Sadece bizi değil, rakip hoca Farrioli'yi de şaşırtan üç farklı terci yaptı.
Birincisi; Onana'yı 11'e koyup Al Musrati ile orta sahada yeni bir ikili denedi. Geçen sene transferi en çok eleştirilen Onana'da Hollandalı hoca ne gördü de önce kadroda, dün de 11'de başlattı merak ediyorum. Bırakın Onana'yı savunma açısından zafiyet yaşayan ve yedek kalması düşünülmeli dediğimiz Al Musrati'yle orta sahayı kurmak yenilgiye davetiye mektubu gibiydi...
İkincisi; Immobile'yi yedek bırakıp Mustafa'yı 11'de sahada sürdü. GİO "Mustafa'yı oynattığına Immobile ve Semih'ten birini tercih etmediğine göre önde baskı yapıp, kanat beklerini öne çıkarıp farklı bir oyun mu planladı?" diye düşünürken hiç birini görmedik. Topu da oyunu da genç Ajax'a teslim ettik. Kanat bekleri ileri çıkamadığı gibi Masuaku başta neredeyse ataklara geçit verdi.
Üçüncüsü; Onana'yı ön liberoya boyunca Gedson forvet arkasına, Rafa Silva sola kaydı. Rafa'yı merkezden almak performansına pranga vurmak demek. 65'de Rafa Silva'yı oyundan almak durumunda kaldı. Maçlar kazanılır kaybedilir ama kötü oyun ve skorun sorumluluğu ilk önce GİO'ya yazar. İkincisi vasat sol-sağ bek ile ağır ve üretken olamayan iki 6'ya yazar.

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