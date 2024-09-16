FATİH DOĞAN

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in göreve gelmesi hem şehirde hem de takımda ciddi bir motivasyon artışına neden olmuş… Tribünlerin ateşi, futbolcuların 10 kişi kalmalarına rağmen mücadelesinde bunu gördük. 13. dakikada Visca'ya Ali Şansalan'ın görmediği, VAR'ın uyarısıyla gösterilen kırmızı sonrası, 80 dakikayı Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı eksik oynamak kolay değil. Bronckhorst 11'de yeni transfer Mario'yu sağa koyarak, Rashica'yı sola kaydırarak, Uduokhai'yi de stoperde görev vererek başladı. Trabzonspor eksik kaldıktan 4 dakika sonra Okay ile golü bulunca GİO oyuna müdahale edip Rashica'yı yerine, Silva'yı sola, Mario'yu da merkeze aldı. Gedson'la beraberlik golünde bu değişimin etkisi vardı. Beşiktaş'ta bu sezon en iyi çıkış yapan yıldız, 7 maçta 5 gol atan sahada adım atmadık yer bırakmayan Gedson Fernandes. Beşiktaş ikinci devrede baskısını artırdı. Silva'nın topuk vuruşu, Uğurcan'ın kurtarışı olmasa da gecenin futbol resitaliydi. Uğurcan yine bir Beşiktaş maçında kurtarıcı rolündeydi. Muçi etkisiz kaldı ama Semih yakaladığı pozisyonlarla kendini hissettirdi. Immobile'nin yerine Mustafa'nın alınması radikal bir karardı. Trabzon, 65'ten sonra '1-1 iyidir' dedi. Beşiktaş gereksiz panik yaptı. Sakin kalsa galibiyeti alabilirlerdi. Beşiktaş beraberliğe sevinmesin, Trabzon üzülmesin.