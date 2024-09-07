FATİH DOĞAN

Galler'e bir haller olmuş! EURO 2020'de Bakü'de 2-0 yenilmemizden bu yana oyun tarzında ve temposunda adeta evrim geçirmiş! Daha cesur, iddialı ve tempolu bir görüntüyle karşımıza çıktılar. İlk yarı, %65 top kontrolü ve yüksek takım baskısıyla en büyük özelliği topla yüksek ilişkiye sahip Türkiye'yi neredeyse sürklase ettiler! Bu değişimde hiç kuşkusuz Craig Bellamy imzası var. İlk 30 dakikada "Hakan Çalhanoğlu ve sakat Ferdi sahada olsa topu tutar bu baskıyı kırardık" dediğimiz anlar yaşadık. Ramsey başta üçüncü bölgede daha becerikli, etkili olabilseler golü de bulabilirlerdi. Ancak dirençli defansımızı aşamadılar. Montella'dan hamle beklediğimiz anlarda Barış Alper'in, ikinci sarıdan kırmızısı geldi. Barış'ın oyunda kaldığı süre içinde mücadele dışında forvetsiz ama forvete yakın oyunda fark oluşturacak bir performansı da yoktu. İtalyan hoca, Orkun-Hakan doğru değişikliği ile oyunumuza derinlik ve kontrol getirdi. 86'da 10 kişiyle sürdürdüğümüz oyunda duran toptan gol fırsatı yakalamamız güzel oyunun değil ama yüksek mücadelenin ödülü olarak gole dönüşse iyi olurdu. Galler'in yeni oyun şekli, cesaretli ve baskılı oyunu saygıyı hak ediyor. Ancak golcü ve gol sorunları var. Tıpkı bizim gibi. Santrforsuz, golcüsüz oyun, orta sahada mücadeleyi destekleyebilir. Zorlu Galler deplasmanında "1 puan iyidir" dedirtebilir. Ancak her zaman özellikle iç sahada bu tek tercih çözüm olmaz. Alternatif çözümler şart…