FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta on kişi kalmış Trabzonspor maçında kaybedilen iki puanın bir mesajı vardı. 10 kişi kalan ya da kapanan takımlara karşı plan ne olmalı? Immobile'nin 7-8 kişilik savunma karşısında zorlandığı görüldü. İlk tespit Semih'in daha erken oyuna alınıp çift santrfora dönülmesi fikriydi. Dün Dolmabahçe'de misafir edilen Eyüpspor, beklendiği gibi çok dirençli çıktı. Hem set oyunları hem de alan kontrolleri B planının devreye girmesini gerektiren bir duruma düştü. Immobile'yi defans yakın markajda zorlayınca oyuncu da rahat hareket etmek için kanat ve geriye gelmek zorunda kaldı. Rafa Silva'nın geçiş yolları da tıkanınca Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlandı. Bu tür durumları aşmanın yolu kanat beklerinin oyuna daha çok katılması. Masuaku ve Svensson'un yapacağı bindirmelerle Eyüpspor'un oluşturduğu defansif barajı aşmaları gerekiyordu. Ancak Beşiktaş'ta sağ ve sol bek yeteri kadar aktif verimlilikte oyuna giremediği için Eyüp uzun süre direnç gösterdi ve çözülmedi. Burada Al-Musrati'nin de uzun paslarını konuşturacağı bir alanı olmadığı için orada Gedson belki de Ndour gibi alan açacak daha agresif oyuncuların ön plana çıkması gerekiyor. Beşiktaş, işleyen A planına bu tür B planı da başarıyla uygulamaya başladığı an sonuç alacaktır. Taraftara da stresli bir 90 dakika yaşatmanın önüne geçecektir. Van Bronckhorst'un zaman geçtikçe gelişerek bu sorunları çözeceğine inanıyorum.