FATİH DOĞAN

Kayserispor'un içeride Eyüpspor, dışarıda Trabzonspor maçlarında oynadığı yüksek tempolu ve mücadeleci futbolu Ajax'tan ağır yaralı dönen Beşiktaş için ciddi bir uyarı niteliğindeydi. Göztepe maçındaki yenilginin stoper eksikliğinden kaynaklandığı Kadir Has'ta maç başlayınca bir kez daha görüldü. Beşiktaş dinamik, mücadeleci Kayserispor karşısına kimi mecburiyetten kimisi tercihten değişikliklerle çıktı. Emirhan'dan ideal sol bek olmaz ama Rashica üzerinde çalışmak zaman içinde güzel sonuçlar verebilir. Ön liberoda ilk kez izlediğimiz hızlı ve dinamik Ndour&Gedson ikilisi temposuz ve daha ağır Onana&Al- Musrati ikilisine göre daha iyi performans sergiledi. Gio, yeniden forvet arkasında görevlendirdiği Rafa Silva'nım performansından memnun kalmıştır ancak solda başlattığı Muçi'den beklediğini alamadığı için Semih'le değiştirdi. İlk yarı Beşiktaş'ın geçiş yollarını kapatan ve başa baş bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz'ın planları, kaleci Bilal'in özellikle de genç Baran'ın hatası, Gedson'un presi ve fırsatçılığıyla bozuldu. Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararının etkisinden mi bilinmez, Attamah'ın Immobile'yi sararak indirmesine devam dedi. Pozisyonun devamında Uduokhai'nin Paulista'yı sakatlayan penaltı kararı VAR'dan döndü. Bence ilk pozisyon da ikinci pozisyon da penaltıydı! Nihai karar VAR'da ilk pozisyon baz alınarak Beşiktaş lehine penaltı ile sonuçlanmalıydı. Immobile sahada yıldızlaşırken, Giovanni van Bronckhorst birçok yanlışından döndü.