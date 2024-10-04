FATİH DOĞAN

Futbol ilginç ve fantastik bir oyun. 19 Mayıs 2022'de Eintracht Frankfurt, van Bronckhorst'un takımı Rangers'ı penaltılarda 6-5 mağlup ederek 42 yıl sonra Avrupa Kupası'nı evine götürmüştü. Yükseliş çizgisini devam ettiren Frankfurt, Bundesliga'da genç ve dinamik kadrosuyla Bayern Münih'e kafa tutacak bir seviyeye geldi. Bu atmosferde kadrosunda birçok sıkıntı taşıyan Beşiktaş'ın ve GİO'nun en son isteyeceği rakiplerden biriydi. En güvendiği isim Mert'in omuzundaki sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması sol bek ve orta sahadaki handikaplarına tuz biber oldu. Gedson, Ndour ikilisine Onana, sakat Musrati ikisinden daha çok güvendiğimi söyleyebilirim.

Ancak maçın ve gecenin yıldızı beklendiği gibi Omar Marmoush oldu. Frankfurt alan savunması yaparak, driplinglerle fark oluşturarak haklı bir galibiyet aldı. Beşiktaş için ofsayt pozisyonuyla kırmızıdan kurtulan Frankfurt'un durumu maçın kırılma anı olabilir. Ama ofsayta takılan gollerini göz ardı edemeyiz.

GİO, Beşiktaş'ın yakalayıp atamadığı biri penaltı olmak üzere 11 net net gol pozisyonuyla teselli bulabilir. Ama yedek ve genç kaleci Santos'a kariyer maçı yaptırdığı gerçeği sorgulanmalı. Semih'in Muçi'den solda daha üretken olduğu, Salih'in daha fazla süre alması gibi… Ersin'i ıslıklamak sağlıklı bir değerlendirme değil.