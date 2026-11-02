FATİH DOĞAN

Beşiktaş, son yıllarda Kasımpaşa deplasmanlarında genelde puanlar kaybediyor. Teknik direktörler, futbolcular değişiyor, kayıp gerçeği değişmiyor. Bazen özel stratejiler gerekebilir. Maçtaydım böyle bir strateji görmedim. Aksine 2-0 öne geçip 2-2'le 2 puanı tüketen bir takım izledim. Maçta gerilim vardı! 2-1 öndeyken 4-4-2'ye dönmek riskli bir tercihti. Kazanmak üzere olduğu maçta kendi elleriyle puanlar kaybetmedi; oyun yönetimi ve savunma disiplini konusunda da ciddi soru işaretleri bıraktı. Orkun'un olmaması Beşiktaş'ı sarsıyor. Beşiktaş oyunu kontrol etmek yerine rakibini karşılamaya, topu rakibe bırakmaya ve kendi yarı alanında beklemeye başladı. Orta saha bağlantısı koptu. İtaliano'nun oyun yönetimi de sorgulanmalı. Hakemlerin iki takım aleyhine tartışmalı pozisyonları vardı. Hakem maçın başında takdir hakkını Agbadou'yu atmaktan yana kullanabilirdi. Ya da Vlahovic'in yerde yediği tokatta takdirini kırmızıdan yana kullanmadı. Beşiktaş'ın yediği golde Olaitan'a faul vardı, gerek görmedi. Büyük takım refleksi iki farklı öne geçmek değil; o avantajı 90 dakika taşıyabilmektir.