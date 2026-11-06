FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Celtic Park'ta 3-2 mağlup ayrılırken Agbadou'yla başlayan, verilmeyen kırmızı kartla devam eden, düşen orta sahayı toparlamakta geç kalan İtaliano'nun hatalar silsilesinin faturasını ödedi. Bu skorun arkasında yalnızca bir deplasman yenilgisi değil, değerlendirilmesi gereken ciddi taktik ve hakemlik ve teknik direktör başlıkları var. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı maça dengeli ama güçlü başladı. İlk yarı hem orta sahayı tuttu hem de oyunu kontrolünü eline aldı. Murillo'nun sağdan getirdiği toplar ve Olaitan'ın bağlantı oyunundaki katkısı Beşiktaş'ın öne çıkan silahlarıydı. İlk yarının golsüz bitmesi iki takım açısından da oyunun yeniden kurulmasına fırsat verdi. Psikolojik üstünlük Beşiktaş'ın elindeydi. İkinci yarıda Olaitan'ın kazandırdığı penaltı ve dönen topu tamamlayarak attığı gol Beşiktaş'a önemli bir avantaj sağladı. Fakat bu üstünlük uzun sürmedi. Agbadou'nun bireysel Beşiktaş'ın savuna zafiyetinin görülmesi için acı bir örnek oldu. Maçın bir başka önemli başlığı hakem yönetimiydi. Emirhan'a yapılan faulde Nygren'in doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Maçın kırılma noktalarından biri de Italiano'nun oyuna müdahale zamanlamasıydı. Celtic'in baskısı yükselirken Beşiktaş'ın orta saha direncini artıracak hamleler gecikti. Orkun Kökçü'nün yokluğunda organizasyon yükünün paylaşılması gerekirken takımın merkezdeki bağlantıları zayıfladı. Yenilgi, Beşiktaş'ın Avrupa yürüyüşünde telafisi olan ama önemli bir yara. Beşiktaş Glasgow'da yalnızca üç puan kaybetmedi, 7 puan ve yenilgisiz Avrupa Ligi'nde güçlü devam konforunu kaybetti.