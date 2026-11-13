FATİH DOĞAN

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başındaki ilk maçında Türkiye, Belçika karşısında iki farklı yüzünü gösterdi. Bir tarafta agresif pres, yüksek enerji ve Arda Güler liderliğinde etkili geçişler; diğer tarafta riskli kadro tercihlerinin getirdiği Doku'nun dinamizmi ve bindirmelerinin merkezinde görülen savunma zaafları… Orta saha bu seviye için fazla yumuşak kaldı. En büyük risk ise Zeki'nin yerine Oğuz'un tercih edilmesiydi. Doku gibi süratli ve bire birde etkili bir oyuncuya karşı Oğuz'un savunma zaafları ilk yarıda açıkça görüldü. Zeki hazır görülmediği için tercih edilmediyse de maçtan önce ifade ettiğiniz gibi o bölgede başarılı maçları olan Barış Alper ilk tercih olabilirdi. Buna rağmen ilk bölümde Türkiye'nin ön alan baskısı ve kazandığı toplarla geliştirdiği hızlı hücumlar keyif verdi. Arda Güler'in liderliği ve jeneriklik muhteşem frikik golü ise ilk yarıya damga vurdu. Gol Belçika'yı uyandırdı. İlk bölümde harcanan yüksek eforun ardından baskı düştü. Doku, Oğuz karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Yunus'un yardımı yetersiz kalırken orta sahadan da gerekli savunma desteği gelmedi. Belçika bu kanadı etkili kullanarak oyunun kontrolünü aldı. Rakip, De Bruyne ve De Ketelaere golleriyle ilk yarıyı önde kapattı. Sergen Yalçın'ın 58'de Orkun'un yerine Hakan, Enes'in yerine Deniz Gül, 70'te Oğuz'un yerine Zeki, İsmail'in yerine Salih Özcan hamleleri yerindeydi. Zeki'nin formunu ve Salih'in kattığı direnci görünce 11 tercihiyle aldığı riskin ödettiği bedelin yansımasıydı. Sergen Yalçın'ın ilk sınavından çıkarılacak ders açık: Bu seviyede yalnızca agresif baskı yetmez. Takım boyunu kısa tutmak, kanat savunmasına destek vermek ve topun temposunu kontrol etmek gerekir.