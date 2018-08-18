İSKENDER GÜNEN

ÖYLE bir 35 dakikalık görüntü ki; Trabzonspor için ne yazılsa az... Coşku, tempo, kazanma isteği, saha içi yardımlaşma, sorumluluk alan oyuncular... Yani bir takım birlikteliği içerisindeydiler.

Futbolda oyuncu tercihleri çok önemli. İlk 11'de orta alanda Onazi'nin yanında Sosa önlerinde Abdülkadir. Geçen yılki yazdığım yazılarda Abdülkadir'in kenardan çok içeride oynatılması gerektiğini belirtmiştim. Abdülkadir dünkü maçın kilit ismi olarak öne çıktı. Rakibe ilk baskı yapan, topla buluştuğunda rakibi eksilten ve atak girişimlerinin odak ismi oldu. Sosa geldiği günden bugüne kadar ilk kez bu kadar iştahlı bir görüntüdeydi. Olcay da hırsıyla takıma hem savunmada hem de hücumda önemli katkı sağladı. Atılan üç gol dışında birçok pozisyon var. Daha becerikli olabilseler ilk yarı çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ilk yarıdan daha farklı görüntüler ortaya çıktı. Yusuf'un kenara alınması sonrası oyuncu yerleri değişti. Abdülkadir sağ çizgiye, Kucka Sosa'nın yerine Sosa da 10 numaraya geçti. Akabinde Sivasspor daha fazla topa sahip oldu ve ilk yarıya göre daha fazla atak girişiminde bulundu.

1 ila 37. dakikalar arası Trabzon'un kaleye attığı şut 8, Sivasspor'un 2. 37 ila 80 arasında ise Sivas atılan şutlarda 8'e 2 önde . Trabzon adına ilk 37 dakikalık oyun ilerisi için büyük ümitler verdi. Şu an takımda görülen en büyük eksiklik ise savunmanın hem duran toplarda hem de kanatlardan gelen ortalardaki zaafı.



MAÇIN İYİSİ



Abdulkadir



MAÇIN KÖTÜSÜ



David Braz