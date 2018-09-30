İSKENDER GÜNEN

İkili mücadeleleri kazanamayan ve dönen topları rakibin aldığı bir ilk yarı vardı Trabzonspor adına. Sonuç bazlı yorum yapmıyoruz. İtirazlarımız olacak. Bu takımın savunma yetersizlikleri herkesçe biliniyor. Çünkü oyuncu bazında istenilen düzeyde değiller. Yenilen ilk gol Sosa'nın çıkarken, kaptırdığı toptan kaynaklandı. İkinci golde ise kaleci Onur'un hatası büyük... 2-0'a kadar Onur'un kurtardığı iki top var.

Orta alan direncinin olmadığı bir maçtı. Sosa ve Kucka isim olarak var ama ne savunmaya yardımcı oldular ne de ofansif anlamda üretken değillerdi. Rodallega önde, Burak solda, Abdülkadir sağda, orta alanda Sosa ve Kucka vardı ama üretkenlik olarak yetersizlerdi. İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa savunmasının yaptığı yerleşme hatası sonucunda Burak'la gelen gol bir bakıma hayat öpücüğüydü.

İkinci yarı ise oyunda hiçbir etkinliği olmayan Sosa'nın yerine Amiri sola geçti. 4-2-4'e dönen bir takım oldu. Geri dönüşlerde yetersiz olmalarına rağmen Rodallega'nın serbest vuruşunda gelen ikinci gol ve ardından Rodallega'nın yine kendi becerisinden kaynaklı 3. golden sonra ise Kasımpaşa'nın direnci düştü. Burak'la gelen 4. golden sonra doğaldır ki dünkü sonuç ortaya çıktı.

Alınan üç puan, 2-0'dan sonra atılan 4 gol. Bunlar önemli ama dünkü orta saha ve kenar özellikli oyuncuların yetersizlikleri göz önüne alındığında, sonuç olarak farklı görüntüler ortaya çıkıyor.