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İSKENDER GÜNEN
18 Eylül 2018, Salı İSKENDER GÜNEN

Bahar gelmiyor

Milli aradan önceki 4-0'lık galibiyetinden sonra bir çıkış yakalayabilmek adına mutlak bu maçtan üç puan alma zorunluluğu vardı için. Fakat geçen sezonlarda olduğu gibi kazanılması gereken maçlarda bir türlü istenilen sonuç alınamıyor. Sezon başından beri Trabzonspor'da sorunun en büyüğü duran toplardı. Yine maçın başında bir duran topta, adam paylaşımı yetersizliğinden gelen golün bedeli ağır oldu Trabzonspor için.
, Trabzonspor'u iyi etüt etmiş. Galatasaray maçında galibiyetteki en büyük etken orta alandaki oyuncuların performanslarıydı. Rakibin dirençsiz orta sahasına karşı Sosa, Yusuf ve Onazi öne çıkmıştı. Bu yüzden orta alanda Maniatis, Ceyhun ve Sackey gibi mücadele eden, koşan, dirençli oyuncularla sahaya çıktı. Sosa ve Yusuf böylesi dirençli bir orta saha karşısında üretkenlikten uzak kaldı. İlk yarıda her şeye rağmen 30. dakikadan sonra Trabzonspor'un Olcay ve Rodallega ile değerlendiremediği iki net pozisyon var.
Sahanın en iyisi Alanyaspor golünü atan aynı zamanda kalelerine gelen üç net gol pozisyonunu önleyen Merih Demiral'dı.
İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişiklikleri var. Olcay'ın çıkıp Abdülkadir'in ve de bu maçta büyük hayal kırıklığı yaratan Nwakaeme'nin yerine Amiri'nin oyuna girmesine rağmen hedeflenen üretkenlik sağlanamadı. Bu devrede Pereira'nın girdiği gol pozisyonundan başka tehlike izlemedik.
Bu maç bir kez daha gösterdi ki her maçın kendi içinde zorluğu var. Artık 'de takımların arasında büyük farklar yok. Saha içi yardımlaşmanız ve mücadele gücünüz eksik olduğunda dünkü gibi sonuçlar ortaya çıkar. Bu da istikrarsızlığı beraberinde getirir. Yani bir çiçekle bahar gelmiyor...

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