İSKENDER GÜNEN

Öyle bir saha ki futbol oynamak şöyle dursun, yürümek bile sakatlanmanıza yol açabilir. Henüz sezon başı olmasına rağmen sahaların bu halde olmasına bir anlam vermek mümkün değil.

Ankaragücü Süper Lig'e yeni çıkan bir takım. Yeni olmanın getirdiği ciddi sorunları var, bu da sahaya her haliyle yansıyor. Maçın ilk yarısında Trabzonspor topa daha fazla sahip olan taraftı. Özellikle sağ kenardan Pereira ve Yusuf birlikteliğiyle geliştirilen ataklarda Rodallega bir türlü topla buluşturulamadı. Orta alanda Onazi mücadele gücü ve rakipten en fazla top kapan oyuncu olarak öne çıktı. Sosa ise top rakipteyken oyunda hiç yok, yürüyerek oynamaya çalışıyor.

Trabzonspor'un en önemli sorunlarından biri, üçüncü bölgeye yaklaştıklarında hücum organizasyonu yetersizliği... Rodallega dün karşılaşmada önde çok yalnız kaldı, yaklaşması gereken Abdülkadir Ömür ise geçen haftaki görüntüsünden çok uzaktı. Bu maçta da duran top ve kenardan gelen toplarda savunmanın yerleşme hatalarının devam ettiğini gördüm. Trabzonspor'un kazandığı ikinci gol de Yusuf, Olcay ve Rodallega birlikteliği görülmeye değerdi.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarı yaptığı oyuncu değişikliği ile Arif'in yerine Kenan'ı aldı. Kenan'ı Trabzonspor'un ilk yarıda etkili olduğu sağ tarafa koyarak Ankaragücü'nün hücumda daha etkili olmasını sağladı. Özellikle ikinci yarıda Ankaragücü'nün girdiği iki net gol pozisyonu var. Kaleci Onur yerinde müdahaleleriyle pozisyonlarda başarılıydı fakat uzatma dakikalarında yine duran toptan yenilen bir gol var. Trabzonspor yan toplar ve duran toplarda yaşadığı problemlere çözüm bulamazsa sezonun geri kalanında büyük sıkıntı yaşar.