İSKENDER GÜNEN

Dünkü maç bir kez daha gösterdi ki futbol bir takım olma oyunudur. Bir de sizi bugüne kadar var eden, şampiyonlukların gelmesinde çok büyük payı olan, özellikle kendi sahanızdaki maçlarda rakibin korkuyla sahaya çıktığı, kendinize özgü oyun felsefesidir. Yıllardır kendi tarihine yakışmayan büyük maçlarda rakibi sadece karşılamayı düşünen Trabzonspor vardı. Fakat sezonun başlamasıyla birlikte Sivasspor ve ardından Galatasaray maçı gösterdi ki Trabzonspor, tarihi ayarlarına dönen bir yapı içerisinde. Ünal Karaman'ın düşüncede yaptığı değişiklik için kutlamak gerektiği inancındayım. Abdülkadir, Toure, Burak gibi ilk 11'de oynayan oyuncuların yokluğunda bile doğru strateji ve oyun felsefesiyle maça çıkıldı. Trabzonspor, Galatasaray savunmasının hatasında, Onazi'nin golüyle öne geçtikten sonra kendi alanına çekilmiş bir görüntüde olmalarına rağmen yine topun olduğu yerde iki, üç oyuncuyla pres yapıyordu. Orta alanda sezon başından beri gerçekten bu alanın bütün yükünü taşıyan, mükemmel bir Onazi vardı sahada. Sosa da geçen haftaki görüntüsünden farklı bir oyun ortaya koydu. Yusuf kenarlarda değil orta sahada görev verildiğinde yeteneklerini çok daha iyi ortaya çıkarıyor, bunu da yaptığı asistle gösterdi. Rodallega şans verildiği zaman ne denli etkili oyuncu olduğunu ortaya koydu. Nwakaeme ise topla çok becerikli bir isim ve attığı iki golden başka ortaya koyduğu oyunla çok isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Trabzonspor rakip 10 kişi kaldığı için değil maçın başından itibaren iyi oynadığı için kazandı...