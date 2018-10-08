İSKENDER GÜNEN

Bu sezon bir türlü deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, dün şeytanın bacağını kırdı. Alınan bu üç puan Trabzonspor için çok önemli. Çünkü bundan sonraki deplasmanlarda oyuncular daha özgüvenli sahaya çıkacak. İlk yarı 35. dakikaya kadar kontrollü bir oyun vardı. Akhisar'ın oyun planı Manu'yu Trabzonspor savunma oyuncularının arkasında topla buluşturarak sonuca gitme üzerineydi. Kendi alanında savunmaya yakın bir orta saha ve iki kenarı kapatma düşüncesi öne çıktı. Bir kez Manu'nun Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyon dışında ise etkili olamadılar. Trabzonspor'da ise iki kenardan Amiri-Novak ve Abdülkadir- Pereira ikilileri, Akhisar savunma gerisine sarkacaktı ama hücum organizasyonları yapamadıkları için orta alanda Sosa'nın performansı maçın sonucuna etki yaptı. Sosa 35. dakikada serbest vuruştan mükemmel bir gol attı, akabinde Abdülkadir'e verdiği harika pasın Rodallega ile getirdiği penaltı, maçın sonucuna etki eden odak noktası oldu. Yani işin gerçeği bireysel bir ekstra iş gerekiyordu. Sosa da yaptı. Akhisar'da Mustafa'nın sakatlanmasından sonra yerine giren Dany ise çok hata yaptı.

İkinci yarı ise Manu çıktı Seleznov girdi. 2-0 geride olan takım için Manu'nun dışarı alınması yerine kenarda görev verilerek oyunda kalması gerekirdi.

Seleznov'un girmesiyle rakip alanda daha çok oyuncuyla gelen ve ilk yarıya göre pozisyonlar bulan Akhisar'dı. Onur iki kritik kurtarışa imza attı. Ardından yine Sosa'nın başlattığı atakta Novak ile gelen gol maçı kopardı. Sezon başına göre savunmanın göbeğinin uyumu daha pozitifti. Rakibin ligdeki konumunu düşündüğünüzde alınan 3 puan asla küçümsenmemeli.

Annesini kaybeden Ünal Karaman'a da başsağlığı dilerim.