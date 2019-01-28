İSKENDER GÜNEN

Öyle bir ikinci yarı ki; futbol adına sahada her şey vardı. Ama gol pozisyonlarını ve direkten dönen topları düşündüğümüzde Trabzonspor'a yazık oldu diyebilirsiniz.

İki puan bırakmalarına rağmen bu maçtan gelecek için önemli kazançları var. Maça sağ kenarın önünde başladıktan sonra 30. dakikada orta alana gelen Abdulkadir Parmak, oynadığı oyunla sanki kırk yıllık Trabzonsporlu gibiydi. Sakin, top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilen ve orta alanda yana oynamak yerine öne oynamaya çalışan, boşluk bulduğunda driplinglerle rakip eksilten bir oyuncu vardı sahada. Mükemmel bir vuruşla beraberliği getiren ve bana göre ikinci yarıdaki görüntüsüyle maçın en iyisi olan isimdi. Neden böylesi yetenekli biri 24 yaşına gelene kadar oynatılmaz, geçmişi sorgulamak gerek.

Trabzonspor'un çok dar kadro ile kupa ve ligde mücadele ettiği gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. Kadro darlığı yüzünden ilk kez Yusuf ve Abdülkadir Ömür savunmanın önünde birlikte yer aldılar. Bu da ilk yarı pozisyon üretilememesinin en büyük nedeni oldu.

Sivasspor'un özellikle Trabzonspor'un sol kenarından yeni transferleri Diabate ve Douglas ile atak girişimleri vardı. Fakat final pası yetersizlikleri öne çıktı. Yan hakemin dibinde orta hakemin de gözünün önünde, olmayan bir faul sonrası Trabzonspor konsantrasyon kaybıyla golü yedi. Neden bu hatalar Trabzonspor'un başına geliyor anlamak zor.

75. dakikadan sonra orta sahalar çabuk geçildi. İlk yarıda ortalıkta gözükmeyen Nwakaeme'nin hücumdaki etkinliği Trabzonspor'un daha fazla gol pozisyonu üretmesinin büyük nedeniydi. Kaleci Uğurcan ve Hüseyin çok başarılı bir maça imza attılar.