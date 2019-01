İSKENDER GÜNEN

Ligin ikinci yarısı yaklaşıyor. Ara transfer döneminde takımlardan gelen ve gidenlere baktığınızda kimi zirve yarışında şanslı görüyorsunuz?

Bu sezon ara transferde çok fazla gelengiden olmadı. Başakşehir, Robinho ve Serdar Taşçı gibi iki önemli ismi kadrosuna kattı. Beşiktaş da Mirin ve Burak Yılmaz'ı aldı. Galatasaray ise kendileri için çok önemli olan golcü bir santrforu hâlâ alabilmiş değil. Transfer bu ayın sonunda bitiyor fakat ikinci yarı hazırlık kamplarında yapacağınız transferlere yer vermediğiniz zaman katkıları istenilen düzeyde olmayabilir. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum şu an için transfere uygun değil. Şampiyonluk yarışında Başakşehir rakiplerinden önde ancak ikinci yarı istikrarlı sonuçlar alanın ipi göğüsleyebileceği gerçeği var.



Beşiktaş ligin ikinci yarısında Ryan Babel'i arar mı? Burak Yılmaz hücumdaki sorununa çare olur mu?

Babel, her ne kadar geçen yılki performansından uzak bir ilk yarı geçirse de Beşiktaş'ın sol kenarda bir boşluk olacaktır. Şu an bu bölgede Babel'in ayrılmasından sonra Caner, Adriano ve de Lens yararlanılacak oyuncular. Fakat Caner ve Adriano'nun sık sık sakatlanması nedeniyle takımlarını yalnız bıraktığı maçlar var. 31 Ocak'a kadar Beşiktaş bu sorunu transfer yoluyla aşamazsa sıkıntı yaşar.



Trabzon ikinci yarının ilk haftasında Başakşehir, 21. haftada ise G.Saray ile oynayacak. Sizce bu iki maç bordomavililerin yarıştaki seyrini belirler mi?

Bu sezon daha önceki sezonlardan çok farklı... Özellikle VAR sisteminin daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkardığını kimse göz ardı etmemeli. Yani daha adil sonuçları hep beraber gördük. Artık takımlar arasında büyük farklılıklar yok. Başakşehir ve ardından gelen 4-5 takım şampiyonluk içerisinde... Bunlardan biri de Trabzonspor. Büyük sorunlarla başlayan sezon, ilerleyen haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar ve ardından gelen istikrar... Artık skor ne olursa olsun takım olma bilincini her maç sahaya yansıtmaya çalışan bir Trabzonspor gerçeği var. Teknik adam Ünal Karaman'ın oyuncularıyla iletişimi ve onlara verdiği güven bugünkü gelinen noktanın en büyük göstergesi. Örneğin, oyuna sonradan giren oyuncuların takım bütünlüğüne destek verdikleri ve skora katkı yaptıkları maçlar var. İkinci yarı Başakşehir ve ardından Galatasaray maçlarında alınacak sonuçlar şampiyonluk yarışını belirleme açısından doğaldır ki büyük önem taşımakta. Trabzonspor ilk yarının sonlarına doğru yakaladığı havayı devam ettirirse yarışın içerisinde yer alır. Şampiyon olamasalar dahi bu yıl gençleriyle öne çıkan Trabzonspor, geleceğini kazanmış durumda. Bunu göz ardı etmemek gerekir.