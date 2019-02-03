İSKENDER GÜNEN

27 bin taraftar cezalıydı, öyle absürt bir karar ki anlamamız zor! Raporu hazırlayanların dayanak noktası ne? Bu 27 bin kişi nasıl seçildi? Her şeyden önemlisi ceza almalarının sebebi ne? Bu sorular sorulduğunda bile yine ceza kapıda! Yıllardır aynı film, değişen ne yazık ki bir şey yok.

Ankaragücü sorunları fazla olan takımlardan biri ve de ilk 11'de dört yeni oyuncusuyla sahaya çıktı. Maçın başlamasıyla Trabzonspor'un rakip alanda yaptığı presle kazanılan toplar var ve bunların birinde Ankaragücü savunmasının yerleşme hatası kaynaklı, Abdülkadir'in getirdiği topta Rodallega ile öne geçtiler. 1-0 öne geçtikten sonra daha rahat ve sakin, ayağa pası fazla yapan bir takım yerine Ankaragücü'ne orta alanı bırakan bir yapı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un şu anki ilk 11'ini göz önüne getirdiğimizde orta alanda topa daha fazla sahip olması gereken bir yapısı var. Çünkü Yusuf ve Abdulkadir Parmak rakiple mücadele güçleri üst düzeyde oyuncular değil. Kaptırılan toplar ve yapılan pas hatalarıyla Ankaragücü'nün Trabzonspor kalesinde atak girişimlerini daha fazla yaptığı süreler var.

İkinci yarı daha fazla gol pozisyonları yakalandı. Girilen iki net gol pozisyonundan Ekuban yararlanamadı. İkinci golü bulamadığınız için de rakip daha dirençli bir yapıya sahip oldu ve de gol pozisyonları üretti.

Alınan 3 puan önemli çünkü bu takım çok kısıtlı kadroya sahip olmasına rağmen oyuncuların ortaya koydukları mücadele ve özveri asla küçümsenmemeli. Hakem iyi bir yönetim sergilemedi. Oyunu fazla durdurdu, temponun düşmesine neden oldu.