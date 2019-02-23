İSKENDER GÜNEN

Ligin ikinci yarısının 5 haftalık bölümünde büyük puan kayıpları yaşayan iki takım karşı karşıya geldi. Trabzonspor için kötü gidişe son vermek ve haftaya deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi moral bulmak açısından önemli bir maçtı.

Oyuna iyi başlayan taraf ve rakip alanda daha fazla gözüken Trabzonspor'du. Geçen haftaya göre değişen orta alan kurgusu oyuna olumlu yansıdı. Bunda da en büyük pay Abdulkadir Parmak'tı... Abdulkadir, Sosa ile savunmanın önünde Yusuf ise kendini ve yeteneklerini daha çok kullanabileceği yerde oynadı. Böyle olunca da dün oyunu yönlendiren, şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz gibiydi. Rodallega'nın attığı golde büyük pay sahibiydi ve de takımın en etkili oyuncusu oldu. Kendisini izlemek gerçekten büyük bir keyif. Abdulkadir Parmak ise Onazi'nin yokluğunda görev verilmesi halinde neler yapabileceğini ortaya koyduğu oyunla herkese gösterdi. Merkezden Göztepe ataklarını ilk karşılayan oyuncu oldu. Top aldığında son derece sakin, akılcı ve önünde boşluk bulduğunda driplinglerle takımı rakip alana taşıyan isimdi. Sahanın bir başka etkili ismi Nwakaeme'nin getirdiği topta mükemmel vuruşla takımına ikinci golü kazandıran isim oldu.

Geçen hafta Alanyaspor maçında oynanan oyundan farklı olan takım olma bilinci ve mücadele gücünün sahaya yansıması oldu. İlk yarıda Berkan'ın Abdulkadir'e orta alanda yaptığı hareket ve Jerome'un ikinci yarının başında Yusuf'a yaptığı iki faul, sarı kartı gerektiriyordu. Hosseini'nin Serdar ile girdiği pozisyon bana göre penaltı değildi. VAR'a neden gidilmedi anlamak mümkün değil.