İSKENDER GÜNEN

Her takım ligde inişler çıkışlar yaşayabilir. Dün Trabzonspor için en umut kırıcı olan sonuçtan çok takımın ortaya koyduğu oyundu. Eksiklikler olduğu gerçek ama eksikliklere rağmen daha önceki maçlarda takım bütünlüğü içinde mücadele gücü yüksek oyunlar vardı sahada. Alanya maçında ise belki de sezon başından beri en anlamsız oyunlardan birisi ortaya çıktı.

Trabzon'un maçın ilk yarısında Abdülkadir ile girdiği gol pozisyonu dışında etkinliği hiç yoktu. Alanyaspor gibi kendi alanında çok adamla savunma yapan takıma karşı hep merkezden atak girişimleri yanlışlığı içerisindeydiler. İki kenardan da organize herhangi bir hücum aksiyonları yoktu. Merkezden hücumlar, kaptırılan toplar, dört beş oyuncunun oyundan düştüğü sürelerde Alanyaspor'un her an beklenen golü ikinci yarıda maçın en iyi ismi Campos'un getirdiği toptan geldi.

İki kenar bek Kamil Ahmet ve Vahid Amiri... İkisinin de savunma özellikleri çok zayıf ve kademe anlayışları yetersiz. Yenilen ilk golde Amiri'nin hatası büyük. Bir büyük yanlış ise top ayağına gelen her oyuncunun iki üç defa topa dokunuş yapmadan pas vermemesiydi. Bu da tempoyu artıramadığınız için rakibin savunmada daha rahat olmasına olanak sağladı.

Rodallega gibi sezon başından beri takıma katkı veren en önemli oyuncularından birinin penaltı kaçırdıktan sonra tribünlerden gördüğü tepki anlaşılır gibi değil. VAR denilen sistemin dün de sağlıklı çalışmadığı gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. Bana göre Trabzonspor'un kazandığı penaltıda hakem VAR ekranına gitse penaltıyı vermezdi.