İSKENDER GÜNEN

İki kalecinin performansları ilk yarıya damga vurdu. Önce Trabzonspor'un direkten dönen iki topu, kaleci Lukac'ın kurtardığı üç net gol pozisyonundan sonra, ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde Uğurcan'ın kritik iki kurtarışı var. Yarım saatlik sürede topla daha fazla oynayan ve rakip alanda gözüken taraf Trabzonspor'du.

Orta alanda Abdulkadir Parmak, merkezde kaldığı zaman yararlı işler yapıyor fakat yerini kaybettiği süreçlerde orta alanda verilen boşluklar var. Yusuf, kendi sahasında çok adamla savunma anlayışı içerisinde olan Akhisar takımına karşı Rodallega'ya yakın oynaması gerekirken geriye gelerek top alma yanlışı içerisinde oldu. İlk yarı kaleye yakın top aldığı zaman ise etkili oldu.

Bir başka yanlış ise hücum girişimlerinin birçoğunun merkezden yapılması...

Trabzonspor, öne çabuk çıktığı her maçta pozisyon bulmakta zorlanan bir takım değil fakat oyuncular topa çok temaslı oynadıklarında gol pozisyonu üretmek bireysel becerilere kalıyor.

İkinci yarı Ekuban, Rodallega'ya daha yakın, Yusuf nedense sağ kenardaydı.

Oyun içerisinde yapılan bu değişikliklerden sonra sağ kenardan geliştirilen ataklar var ama final pası yetersizliğinden istenilen gol bir türlü gelmedi. Ardından bir korner atışı sonrası ki, sezon başından beri Trabzonspor'un en büyük zaaflarından birisi geri dönüşlerde yapılan pozisyon hatalarıdır, bunun sonucunda beklenmedik bir anda Akhisar öne geçen taraf oldu. Ünal Karaman yenilen golden sonra ise Kamil Ahmet'in yerine Toure'yi oyuna aldı ve yine bana göre son derece yanlış bir tercih olarak Yusuf'un yerine Olcay şans buldu. Yusuf 1-0'dan sonra dışarı alınacak oyuncu değil. 70'inci dakikada kornerden gelen topta Nwakaeme'nin attığı beraberlik golü ardından kazanılan penaltı Sosa'yla değerlendirilince sonuç geldi ama Trabzonspor'un bu kadar zorlanmaması gereken bir maçtı bu.