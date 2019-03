İSKENDER GÜNEN

İlk yarı Trabzonspor oyunda üstün olan taraftı. Kasımpaşa'yı az adamla yakaladıkları birçok an vardı. Hızlı hücum girişimlerinde bulunduklarında Nwakaeme ve Ekuban gibi dripling özelliği olan oyuncularla, rakibin savunmasını bir hayli rahatsız ettiler. Ve ardından ilk yarının Trabzonspor adına en etkili ismi olan Nwakaeme sahneye çıktı, attığı iki golle skor avantajını getirdi.

İkinci yarı ise Kasımpaşa yaptığı oyuncu değişikliklerinden sonra Trabzonspor'u baskı altında tuttu. Rodallega, Ekuban, Nwakaeme ve Yusuf ilk yarıya göre çabuk top kaybettikleri için Kasımpaşa daha fazla gol pozisyonları üretmeye başladı. Trabzonspor savunmasının ortasındaki Toure ve Hosseini'nin yerleşme hatasıyla gol yenildi.

2-1'den sonra ise bana göre; Ünal Karaman orta alandan Abdulkadir Parmak'ı neden çıkardı anlamak mümkün değil. Çünkü Abdulkadir sakin ve akılcı oyunu ile topun Trabzonspor'da kalmasını sağlayan oyuncuların başında gelen bir isim. Oyundan çıktığı ana kadar orta alanda Trabzonspor adına en olumlu işleri yapan isimdi. Abdulkadir'i oyundan çıkarmak pahalıya patladı. Yerine Amiri girdikten sonra Kasımpaşa orta alanda üstünlüğü tamamen ele aldı. Dönen topları da Kasımpaşalı oyuncular aldıkları için atak girişimleri her iki kenardan da rahatlıkla gerçekleştirildi. Savunmanızı kaleye çok yakın kurduğunuz zaman, bireysel hatalar yapmaya olanaklı bir ortam ortaya çıkar. Kenardan gelen topta Toure'nin eliyle önlediği top ve ardından gelen 2-2'lik sonuç. Hakem Bülent Yıldırım, iki kritik hata yaptı. İlk yarıda Ekuban'a ceza sahasında yapılan hamle net penaltı. Hosseini'nin geri pasını da görmedi...