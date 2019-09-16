İSKENDER GÜNEN

Takım için önemli iki isim Abdülkadir Ömür ve Ekuban... Bir de bunlara Yusuf Sarı eklendiğinde bu maçta sorunların çıkacağı gerçeğini kabul etmek gerekmekte.

Çünkü Abdülkadir Ömür ve Ekuban bu takımın hücumunu şekillendiren iki isim. Ama bir başka gerçek var ki sezon başından beri sorun olmaya devam ediyor. O da orta alandaki kurgu. Bu maçta Trabzonspor ilk kez üçlü bir orta alanla sahaya çıktı. Obi Mikel-Sosa-Abdulkadir Parmak... Ama bu sistemi oynayabilecek yeterlilikte bir oyuncu kadrosuna ne yazık ki sahip değil. Örneğin Mikel'in şu anki görüntüsü takıma yarardan çok zarar veriyor.

Temposu düşük, rakipten kazandığı top yok ve de Abdulkadir önde prese başladığı anda uzaktan seyreden bir oyuncu konumunda. İlk yarıda G.Birliği rahatlıkla Trabzonspor savunmasının önüne geldi ve de final pası yetersizliğinden dolayı sonucu değiştiremediler. Trabzonspor kazandığı topta sağ kenardan geliştirilen atakta golü Novak ile buldu. Golden sonra ise orta alanda üstün taraf yine G.Birliği'ydi.

Uğurcan'ın kurtardığı gol pozisyonundan sonra ilk yarının sonralarında Sosa'nın kaptırdığı top ve ardından G.Birliği'nin golü geldi.

Dünkü maçta kendisinden çok şey beklenen oyuncularda da düşüş olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Örneğin Sörloth penaltı golünden başka hiç yoktu. En büyük eksikliklerden biri de öndeki oyuncularla savunmadaki oyuncular arasındaki 60 metreye ulaşan görüntü. 2-1'den sonra öne oyuncu almak yerine orta alana mücadele gücü yüksek oyuncuyu koymak daha doğru tercih olurdu. Bunun sonucunda G.Birliği beraberliği yakalayacak golü de buldu.