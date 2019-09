İskender Günen: 5 soru 5 cevap



- Andorra maçında Milli Takım'daki en önemli eksiklik neydi?

Andorra, kabul etmek gerekir ki grubumuzun en zayıf takımıydı. Sahaya çıkan ilk 11 ne olursa olsun, fark beklentisi içindeydik. Ama her maçın kendi içinde zorluğu olduğu gerçeği var.

Golü erken bulamadığımız için rakip daha dirençli hale geldi ve de özellikle maçın 2. yarısında yoğun bir baskı kurmamıza rağmen gerekli gol pozisyonları üretemedik.

Bunun en büyük sebeplerinden birisi topun hızı… Çünkü kapanan takımlara karşı daha hızlı yön değiştirerek oynamanız gerekir. Bir de kenarlarda adam eksilten oyuncu (örneğin Cengiz ve de Deniz Türüç) olmadığı için bütün hücum girişimlerini merkezden yapmak zorunda kaldık.



- Moldova deplasmanında, Andorra maçındaki stresi yaşar mıyız?

Moldova, Andorra'ya göre daha üstte olan bir takım. Moldova ile yaptığımız karşılaşmalarda üstünlüğümüz olmasına rağmen anımsanacağı gibi kendi sahalarında beraberliğimiz var.

Andorra maçında alınan zorlu 3 puan oyuncularımızın daha konsantrasyonlu maça çıkmasını sağlar diye düşünüyorum.



- Milli Takım'daki artılar ve eksiler sizce nelerdir?

En büyük artımız, genç oyunculardan kurulu bir Milli Takım olmamız. Avrupa kulüplerinde görev alan oyuncularımız da var. Bu da bize yarınlar adına çok büyük ümitler vermekte. Örneğin Fransa maçında ortaya koydukları oyun ve aldıkları sonuç gerçekten takdire değer. Gelişmeye açık ve yetenekli bir oyuncu havuzumuz var. İnişler çıkışlar elbette olacaktır ama her geçen gün deneyim kazandıkça daha üst seviyede oyun sahaya yansıtabilirler.

Eksimiz ise kapanan takımlara karşı bir türlü gerekli organizasyonların yapılamaması.



- Şenol Güneş, galibiyet için Moldova maçında nelere dikkat etmeli?

Moldova'nın oyunu kendi sahasında kabul ederek maça başlayacağını düşünüyorum ve de karşı ataklarla gol pozisyonu üretmeye çalışacaklar.

Orta sahada ve de önde yetenekli oyuncularımızın topu ayağa oynayarak telaşsız, hücum girişimlerinde bulunmaları bize istediğimiz 3 puanı getirecektir. Yalnız duran toplara dikkat etmek gerekmekte. Topa sahip olmak önemli ama maçın sonucunu tayin eden alan 3. bölge. Bunu unutmamak gerekiyor.



- Hangi oyuncular artık sorumluluk almalı, bu maçta kimlerin katkısı artmalı?

Hakan Çalhanoğlu yetenekli ama Milli Takım'da istenilen seviyeye bir türlü çıkamıyor.

Sorumluluk alması gereken maçlarda ortada hiç yok. Cenk Tosun, uzun süre oynamamanın verdiği bir form düşüklüğü içerisinde. Aslında bireysel olarak oyuncu katkısından çok, takım olarak sahada gerekeni yaparsak Moldova'da galibiyet gelecektir. Takım oluşturulurken Yusuf Yazıcı, İrfan Can ve Hakan aynı özelliklerde oyuncular olduğu için daha farklı bir oyuncu tercihi yapılması olumlu görüntüleri beraberinde getirecektir.