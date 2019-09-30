İSKENDER GÜNEN

Üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra dünkü galibiyete Trabzonspor'un büyük bir gereksinimi vardı. Abdülkadir Ömür, Ekuban gibi iki önemli oyuncusu yok ama dünkü maç bir kez daha gösterdi ki mücadele gücünüzü ve takım olma bilincinizi şartlar ne olursa olsun sahaya yansıttığınızda gerçek Trabzonspor ortaya çıkar. Maçın kilit oyuncusu ise Kamil Ahmet'ti. Saha kenarı önünde görev verilmesine rağmen içeriye girerek rakip savunmaya yaptığı presle kazanılan toplardı. Bu da atak başlangıçları oldu. İlk 10 dakikada Kamil Ahmet, iki pozisyonda final pasını iyi yapabilse Trabzonspor maça golle başlayabilirdi.

Orta alan sezon başından beri ilk kez iyi bir oyun ortaya koydu. Tabii bunda en büyük pay Sosa'nındı. Önce serbest vuruştan Trabzonspor'un ilk golünü attırdı, ardından da attığı golle takıma çok büyük katkı yaptı. Sosa kaleye yakın oynadığı zaman hücumda daha etkili görüntülerin ortaya çıktığı bir gerçek. Eleştirilen bir başka oyuncu ise Sörloth'tu. Ama kendisine destek verildiğinde o da gerçek kalitesini hem oynadığı oyun hem de attığı golle gösterdi. Savunmada Hüseyin ve Hosseini ikilisi kusursuz bir oyun ortaya koydu. Bir başka gerçek ise geçen yıldan beri Trabzonspor büyük maçlarda kendi tarihine yakışan sonuçlar almakta. Bu da bundan sonraki maçlar için özgüvenini arttırmak açısından büyük önem taşıyor.

Bir de hakem Ali Palabıyık'tan söz etmek istiyorum. Bir takım kendi sahasında bu kadar baskı altında bırakılabilirdi. Trabzonlu oyunculara gösterdiği kartlar çok ucuzdu. Faul pozisyonlarında da hatalı kararlar verdi.