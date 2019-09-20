İSKENDER GÜNEN

Getafe, geçen yıl İspanya Ligi'ni beşinci sırada bitirme başarısı gösteren takım.

Beşinci olarak bitirme başarısında en önemli olgu, takım savunmasının üst düzeyde olması. Kendi liginde geçen yıl Atletico Madrid'ten sonra en az gol yiyen takım. Ama hücumda gerekli üretkenlikleri yok. Bunu dünkü maçta bir kez daha gördük. İlk yarı her iki takım için de pozisyondan uzak bir görüntü. Trabzonspor'un yediği gol Campi ve Novak'ın hatasından kaynaklandı.

Abdülkadir Ömür ve Ekuban'dan yoksun Trabzonspor için hücumda önemli yetersizliklerin çıkacağı bir gerçek. Ünal Karaman'ın, sahaya sürdüğü ilk 11 şu anki kadroyu göz önüne getirdiğimizde doğru bir tercih. İlk yarı kendi alanında oyunu kabul eden ama top kendilerine geçtiğinde önde üretkenliğin olmadığı bir yapı ortaya çıktı. İkinci yarı Avdijaj çıkıp yerine Sturridge girdi. İlk yarıya göre rakip alanda daha fazla gözükmelerine rağmen gol pozisyonu üretmede yetersizlikler öne çıktı. Nwakaeme'nin bireysel becerisi ile getirdiği iki toptan başka rakip alanda organize atak girişimleri yoktu. İkinci yarı önde daha fazla adamla hücum girişimlerinde bulundukları anlarda rakibin girdiği gol pozisyonları var. Kaleci, Uğurcan bu pozisyonlarda çok başarılıydı.

Maçın son dakikalarında Sturridge, girdiği gol pozisyonunu değerlendirebilse Avrupa Ligi'nin ilk maçında 1 puanla ayrılma şansı vardı. Önemli olan Avrupa maçlarında puan ya da puanlarla dönmek ama Trabzonspor'un içinde bulunduğu gruba baktığımızda hiç de kolay olmadığı gerçeği ortaya çıkar.