İSKENDER GÜNEN

ROTASYONLU bir kadro… Üç özel isim yok. Pereria, Nwakaeme ve Sosa. Dizilişte sağ kenar Hüseyin, orta alanda Doğan ve önde ilk kez Sturridge… Oyunun başlaması ile birlikte sorunların çıkacağını gördük. Savunmadan hücuma çıkarken Hüseyin'in yaptığı pas hataları var. Basel, Trabzonspor'un sağ kenarından ilk yarıda atak girişimlerinde bulundu. Sörloth hiçbir zaman kenarda oynayabilecek bir oyuncu değil. Kenara çıktığı anlarda hücumda hiçbir üretkenliği olmadığı gibi rakibini takip etmediği için Basel, bu kenarı rahatlıkla kullandı ve de gol pozisyonları üretti. Yenilen gol de adam paylaşımı yetersizliğinden kaynaklı. Ardından Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın serbest vuruştan attığı mükemmel golle eşitliği sağladı.

İkinci yarı ise Nwakaeme'nin oyuna girmesi ve ardından Sosa'nın katılımı ile ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla topla oynayan Trabzonspor gördük. Ama önde kaptırılan toplardan sonra ise Basel'in hızlı hücum girişimlerinde bulunduğu süreler var. Nwakaeme'nin asisti ile Sosa'nın attığı ikinci golden sonra ise savunmanın bir anlık hatasından kaynaklı rakibin beraberlik sayısı geldi.

2-1'den sonra topa daha fazla sahip olup tempoyu düşürmeleri gerekirdi. Bu arada bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Sturridge, ortaya koyduğu oyunla henüz hazır olmadığını gösterdi. Kariyerli bir isim ama kimse unutmasın ki fiziksel anlamda gücünüz yoksa ne kadar yetenekli olursanız olun takıma katkı yapma şansınız yok denecek kadar az. Grubun 2. maçı 3 puana yaklaşmışken kaybedilen 2 puan… Ama Trabzonspor'un sezon başından beri yoğun maç trafiğini düşündüğümüzde bu tür sonuçlar ortaya çıkabilir.