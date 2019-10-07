İSKENDER GÜNEN

TRABZONSPOR tarihinde Şenol Güneş en önemli kaleci olarak herkes tarafından bilinir. Uzun yıllardan sonra Trabzonspor, Uğurcan Çakır gibi gerçekten üst düzey bir bir kaleciye kavuştu. Dün bu gerçeği bir kez daha gördük. Eğer dünkü maçta Trabzonspor 3 puan aldıysa bunda en büyük pay Uğurcan'a aittir. 1-0'dan sonra özellikle maçın ikinci yarısında üç net gol pozisyonunu önleyerek takımını maçın içinde tuttu. Allah nazardan saklasın. Uzun yıllar hem Trabzonspor hem Ulusal Takım için büyük kazanç olacaktır.

Dünkü maçta alınan üç puan Trabzonspor'un geleceği için çok büyük önem taşımakta. Çünkü ağır bir saha ve böyle bir zeminde Sosa ve Nwakaeme gibi teknik becerisi yüksek oyuncuların bireysel becerilerini gösterebilme şansları son derece kısıtlı olmasına rağmen maçın ikinci yarısında başta Uğurcan olmak üzere mücadele güçlerini sahaya yansıttılar. Önce Sturridge'in asistinde Sörloth ve ardından bu sefer Sörloth'un asistinde Nwakaeme ile 2-1'lik galibiyeti alma becerisini gösterdiler.

Rizespor'un maçın başlarında kurduğu baskı ve ardından yenilen golde savunmanın göbeğinde oynayan Hosseini'nin hatası vardı. İkinci yarı oyuna giren Sturridge'in Sörloth'un attığı golde payı çok büyüktü. Ardından 30 metreden attığı şutun direkte patlaması şanssızlıktı. Görünen o ki milli maç arasından sonra daha farklı bir görüntü ile sahada yer alacak. Bu hafta yapılan maçlardan sonra bir başka gerçek var ki; şampiyonluğa oynayan takımlar içerisinde her türlü sakatlıklara karşın ortaya koydukları oyun, geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmama ve de kazanma azmi ile Trabzonspor bir adım önde görünen ekip...