İSKENDER GÜNEN

SEZON başından beri sakatlıklarla boğuşan bir Trabzonspor... Dün de Başakşehir gibi önemli bir takıma karşı sakatlıklardan dolayı değişik bir 11... Maçın ilk 35 dakikalık bölümünde saha içi organizasyon bozuklukları ortaya çıktı. Çünkü savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, top öne gittiğinde yapılan kayıplar Başakşehir'in Trabzonspor'un yarı alanında daha fazla oynamasını sağladı.

Visca ve Caiçara'nın yaptığı ikili oyunlarla sıkça atak girişimlerinde bulundular.

İrfan Can'ın girdiği net gol pozisyonunda Uğurcan her zaman olduğu gibi yine mükemmel bir kurtarış yaptı.

35'inci dakikadan sonra ise Başakşehir yarı alanında ayağa pası daha iyi yapan ve rakibi rahatsız eden bir Trabzonspor vardı. Trabzonspor'un girdiği gol pozisyonunda kaleci Mert, Uğurcan gibi kalesini golden korudu.

İkinci yarı ise yine ilk devrede olduğu gibi Başakşehir topla daha fazla oynayan taraftı. Ama futbol tuhaf bir oyun...

Kornerden gelen bir top ve ardından kazanılan penaltı... Sturridge ile öne geçtikten sonra savunmanın bir anlık hatası ve Başakşehir'in penaltı ile gelen beraberlik golü. Yenilen ikinci gol ise yine rakip atağından dönen ikinci top kaynaklı.

Dünkü maçta en çok Doğan'ı beğendim.

Gerek savunmada kusursuz bir görüntü verirken zaman zaman hücuma çıkışlarda da etkili paslar attı. Sosa ile birlikte takımı orta alanda ayakta tutmaya çalışan oyuncuydu. Attığı penaltı golüne rağmen Sturridge sahadan çıktığı ana kadar takımını 10 kişi bırakan bir oyuncu görünümündeydi.

Kimse kusura bakmasın; mücadele gücü olmayan, fiziksel anlamda hiç hazır görünmeyen Sturridge gibi oyuncunun ilk 11'de yeri olmamalı... Çünkü bu takım sonuç ne olursa olsun oyunu bırakmayan, bitiş düdüğü çalınmadan pes etmeyen bir karakterde. Aynen dün gece olduğu gibi...