İSKENDER GÜNEN

Milli Takım dönüşlerinde bazı sorunların ortaya çıktığı gerçeği var... Puan kayıplarının en fazla yaşanabileceği haftalar bu hafta. Dünkü maç Trabzonspor açısından büyük önem taşıyan bir karşılaşmaydı. Çünkü alacağı 3 puanla yıllar sonra liderlik koltuğuna oturacaktı.

Maçın ilk 18 dakikalık bölümünde rakibi baskı altında tutan bir Trabzonspor vardı sahada. Gaziantep, 3-5-2 ile oyuna başladı. Topu Trabzonspor kazandığında 5-3-2'ye dönüş yaptılar. Ama orta sahadaki oyuncuları rakibe baskı yapmadıkları için Trabzonspor bu bölümde 2-0 öne geçti. Birinci golde Sörloth getirdi, Sturridge golü atan isimdi. İkinci golde ise Sturridge'nin mükemmel pasında Sörlath ağları havalandırdı. 2-0'dan sonra oyunda doğaldır ki tempo biraz düştü. Trabzonspor zaman zaman ayağa pas yaptı, farkı artıramamalarının en önemli nedeniyse hücumda final pası yetersizliği ve çabuk top kayıpları oldu. Bu arada kaleci Uğurcan'ın çıkardığı bir top varki eğer golle sonuçlansa Gaziantep 2. yarıya daha dirençli çıkma olanağı bulacaktı.

2. yarı başında önde pas hataları ve hücum oyuncularının geriye dönüşlerde sorunlar içinde olmaları yüzünden G.Antep daha rahat Trabzonspor ceza sahasına girdi ve de sonucunda golü buldu. 2-1'den sonra orta alanda zaaflar ortaya çıktığı için Sturridge'in yerine Doğan hamlesi doğruydu. 2-1'lik sonuç telaş ve paniğe neden olmaya müsaitti ama Sosa'nın mükemel vuruşu ve ardından Yusuf Sarı ile 4'ü bularak maçın skorunu ilan ettiler.

Gelinen noktayı kimse küçümsemesin. İnişler, çıkışlar olabilir ama en önemli olay oyuncuların sakatlanması. Gerek Avrupa gerekse lig maçlarında kısıtlı bir kadro ile mücadele etmelerine rağmen şu an ligin zirvesinde bir takım var.