İSKENDER GÜNEN

Üretkenlikten uzak bir oyun. Bunun en önemli nedenlerinden birisi orta alan yetersizliği... Orta alan bir takımın kalbi ise Trabzonspor'da dün ritim bozukluğu vardı.

Maç başlangıcı Doğan ve Ahmet Canbaz gibi iki genç ve deneyimsiz oyuncu ile birlikte Sosa… Karşı taraf ise Castro, Soner ve de Mossoro gibi teknik becerisi yüksek ayağa pası iyi yapan üçlü.

Doğaldır ki böylesi bir eşleşmede Göztepe daha ağır basan taraf oldu. Savunmada Hosseini olmayınca sorunlar başlıyor. Maçın en iyi oyuncusu Jerome eşleştiği Hüseyin ile girdiği her mücadeleden galip çıktı. İki kenardan da istenilen organize hücum girişimleri olmadığı için gol pozisyonu üretmek bireysel becerilere kaldı. Nwakaeme fiziksel anlamda düşüş içerisinde olduğu için (dripling özeliliği olan tek isim) duran top ve karambol pozisyonlarından başka gol pozisyonu yoktu. Yenilen gol ise savunmanın göbeğindeki yerleşme hatası kaynaklıydı.

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri var. Ahmet Canbaz ile Doğan Erdoğan'ın yerine Avdijaj ve Kamil Ahmet dahil oldu. Sosa, Nwaakame ve Sörloth'a yakın oynadı. İlk yarıya göre rakip alanda daha etkili oldular. Girilen iki net gol pozisyonunda kaleci Beto öne çıktı. Sonuç, beklentileri karşılayacak bir netice değil ama daha önce belirttiğim gibi lig yarışı içinde inişli çıkışlı karşılaşmalar olabilir. Kadro derinliği olmadığı için ve de deneyimli oyuncuların yokluğunda böylesi sonuçlar sürpriz sayılmamalı. Fırat Aydınus ikinci yarıda Sörloth'un ceza sahası içinde ayağına darbe aldığı pozisyonda neden VAR'a gitmedi? Anlamak gerçekten çok zor...