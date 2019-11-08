İSKENDER GÜNEN

YAŞ ortalaması 22 olan bir on bir. İlk kez bir arada oynayan bir kadro. Hem de bir Avrupa Kupası maçında.

Teknik direktör Ünal Karaman, sahaya çıkardığı 11 ile Avrupa Ligi'nin kendisi için çok önemli olmadığı gerçeğini ortaya koydu.

Ama başka bir gerçek var ki ülke futbolunun puana gereksinimi var.

Önce bir soru ile başlamak gerek.

Bizler 14 yabancıya niye izin verdik?

Bunun en önemli nedeni Avrupa takımları ile eşit rekabette olmak için.

Ama görünen o ki bizim için en önemli şey Türkiye Ligi.

Bir parantez sağ bekte forma giyen Serkan Asan'a açmak gerekiyor. İlerisi için ümit verdiğini belirtmek istiyorum.

O halde bu kadar yüksek ücretli yabancılara bana göre gereksinim yok. Genç bir kadro, ilk kez yan yana oynayan oyuncular, elinden geldiğince mücadele etmeye çalıştılar.

Ama top 3. bölgeye geldiği zaman yetersizliklerin ortaya çıkması son derece doğal. Krasnodar'ın attığı ilk gole kadarki bölüm daha çok orta alan mücadelesi içerisinde geçti.

Kendi kalemize attığımız golden sonra ise ikinci gol savunmanın yerleşme hatasından kaynaklandı.

Gruptaki diğer takımları göz önüne getirdiğimizde sakatlıklar bile olsa bu gruptan Trabzonspor'un çıkma şansı var mıydı? Evet, çünkü Getafe, Basel ve dün herkesin gördüğü gibi Krasnodar'ın Trabzonspor'a göre gerek oyuncu gerek de oyun anlayışı olarak üstünlükleri yok.

Ama bir başka gerçek var ki;

Avrupa Ligi başladığından beri oyuncu tercihleri göz önüne getirildiğinde önemli teknik adam yanlışları olduğunu belirtmek zorundayım.