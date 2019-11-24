İSKENDER GÜNEN

Ankaragücü yeni bir teknik adamla iyi bir başlangıç yapmak istedi. Trabzonspor ise sezon başından beri hep aynı sorunlarla her maç sahada yer alan takım; sakatlıklar ve cezalılar. Bu maçta da kaleci Uğurcan cezalı, sakatlıklar yine fazla. Sahaya çıkan 11'de yine her zaman olduğu gibi değişik isimler var. Bir de kendi mevkileri dışında görev alan isimler... Örneğin; savunmanın göbeğinde oynayan Hosseini orta alanda görev yaptı.

Gerçekten şu anda Trabzonspor'un geldiği nokta küçümsenmemeli. Oyunun 6. dakikasında A.Gücü oyuncularının yaptığı hatayı Sörloth iyi değerlendirdi ve golü attı. Sörloth sezon başı alındığında hiç tanınmıyordu. Ama şu ana kadar attığı 7 golden başka yaptığı 4 asistle Trabzonspor'a en önemli katkıyı veren isim oldu.

1-0'dan sonra A.Gücü'nün beraberliği bulmak adına geldiği anlar var. Ama en önde oynayan Orgill'e bir türlü gerekli desteği veremediler. Sonuçsuz kalan atak girişimlerinden sonra kaptırdıkları toplarla Trabzonspor ikinci golü bulabilecek atakları da yakaladı. Obi Mikel'in direkten dönen topu ve ardından kaçan iki net gol pozisyonu... İlk yarının son dakikalarında Ankaragücü, Faty'nin gördüğü kırmızı karttan sonra maçtan koptu. 10 kişi kalan rakibi karşısında Trabzonspor oyunu istediği gibi yönlendirdi. Önce Yusuf Sarı ve ardından Nwakaeme ile bulduğu gollerle 3 puanı alan taraf oldu. Alınan galibiyetle zirveye adını yazdırdı.