İSKENDER GÜNEN

Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor adına en olumsuz görüntülerin ortaya çıktığı bir maç oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri takım savunmasının yetersizliği, bir de stoperde Edgar gibi çabuk oyuncunuzun olmaması sorunlar yaşatıyor.

Göztepe oyunu kendi alanında kabul etti ve yardımlı bir oyun ortaya koydu. Rakipten kaptığı topları öndeki hızlı futbolcuları Halil ve Diabate ile buluşturarak Trabzonspor'a göre daha fazla pozisyon ürettiler. İlk yarının sonunda ise Nwakaeme'nin pas hatasıyla Jahovic ile golü bulan taraf oldular. Trabzonspor'un öndeki dört oyuncusu Nwakaeme, Djaniny, Ekuban ve Bakasetas'ın her ne kadar topla daha fazla oynadığı gözükse de net gol pozisyonu üretmede yetersizdi. Bir de kaptırılan toplardan sonra bu dört oyuncu, geri dönüşlerde gerekli yeterlilikte olmadıkları için orta alana çok fazla yük bindi.

Yapılan oyuncu değişikliklerine bir anlam vermek son derece zor. Eğer Vitor Hugo'nun bir sakatlığı yoksa dışarı alınması doğru bir tercih değil. Berat ise Hugo'nun yerine geçtikten sonra Göztepe'nin hızlı hücumunda geç kaldı. Yaptığı müdahaleyle ise Trabzonspor'u sahada 10 kişi bıraktı. Her kadar Caleb Ekuban ile gelen bir beraberlik golü olsa da ortaya konulan oyun Trabzonspor'a yakışmadı. Eğer, Göztepe atak girişimlerindeki final paslarını daha iyi kullanabilse çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi!