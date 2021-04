İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor beraberlik serisine nihayet son verdi. Yoğun maç trafiğinde görünen o ki, her takımda fiziksel anlamda düşüşler görülüyor. Bu maçta Trabzonspor, ilk kez topa rakibinden daha az sahip oldu. Topun Karagümrük'te olduğu süreler bir hayli fazlaydı. İlk yarıda birinci ve ikinci bölgede ayağa pasla Trabzonspor ceza sahasına kadar geldiler. Ama Vitor Hugo ve Edgar'ın uyumu Karagümrük'e gol şansı vermedi. Trabzonspor ise topa daha az sahip olan taraftı. Fakat Djaniny'nin attığı penaltı golü dışında iki net pozisyona da girdiler.

İkinci yarı ise Karagümrük'ün girdiği gol pozisyonlarında kaleci Uğurcan başarılıydı. Trabzonspor'da Baker, orta alanda pozitif bir oyun ortaya koydu. Oyunun savunma tarafında görevini yerine getirmenin dışında, ofansif anlamda da etkili oldu. Djaniny ise önde sahanın her tarafına giden, rakibi en fazla meşgul eden ve de sonucu değiştiren isimdi. Takipçiliğiyle de skoru tayin etti.

Sorunlar ise şöyle: İki kenar bek Serkan ve Marlon ofansif anlamda son derece yetersizler. Yusuf Sarı, şans bulduğu her maçta bir türlü istenilen oyunu ortaya koyamıyor. Özellikle topla üçüncü bölgeye yaklaştığında bir türlü final pasını gerçekleştiremiyor. Ekuban ve Nwakaeme gibi hücumda Trabzonspor için çok önemli iki isim ise fiziksel anlamda büyük düşüş içerisinde. Gerekli katkıyı bir türlü veremiyorlar. Bu maçta zor da olsa 3 puan almak büyük öneme sahipti, bunu başardılar.