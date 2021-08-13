İSKENDER GÜNEN

Turu geçmek önemliydi, o yüzden Trabzonspor'u kutlamak gerek... Ama her ne kadar sezon başı da olsa sorunlarla dolu bir oyun olduğu düşüncesindeyim. Hem oyun anlamında hem de skor 1-1'e geldikten sonra futbolcu tercihleri yanlıştı. Orta alan ve önde yaratıcı oyuncuları fazla olan bir Trabzonspor vardı ama ilk 45 dakika göz önüne getirildiğinde duran toptan Hamsik'in direkten dönen kafasından başka net gol pozisyonu üretilemedi. Rakip alanda daha fazla topa sahip olması gereken bir Trabzonspor olması gerekirken, teknik becerisi üst düzeyde olan isimlerin basit top kayıplarından dolayı Molde atakları gerçekleşti. Molde, ilk yarıda iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Nwakaeme ve Gervinho çok şey beklenen iki futbolcu… Ama bir türlü gerekli üretkenlikte olmadıkları için top 3. bölgeye geldiği zaman gol pozisyonu üretmede sorunlar yaşandı. Bir başka sorun ise geçen yılın en formda ikilisi Hugo ve Edgar ilk maçta olduğu gibi bir uyum sorunu içerisindeydiler. İkinci yarı atılan gol duran toptan geldi. Trabzonspor öne geçtikten sonra rakip daha fazla adamla hücum etmeye başladı. Bu bölümde rakibin kaptırdığı toplardan sonra final pası yetersizliğinden kendisini rahatlatacak ikinci golü gerçekleştiremediler. Elinizde bu kadar üst düzey oyuncularınız varsa son dakikalardaki basit gol Trabzonspor'a yakışmadı. 1-1'den sonra ise turu geçme adına yapılan oyuncu değişikliklerini doğru bulmadım. Gole gereksinimin olduğu yerde sizi sonuca ulaştırabilecek yetenekte isimlerin sahada olması gerekiyordu.