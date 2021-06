İSKENDER GÜNEN

>> Milli Takım'ı özel maçlarda nasıl buldunuz?

Takım olmak demek, birlikte oynamaktan geçer. İki maçta da Şenol Güneş, değişik ilk 11'lerle sahaya çıktı. Ve de zaman zaman değişik taktik anlayışlarını sahaya yansıttı. En büyük sorunlarımızın başında her ne kadar topa daha fazla sahip olsak da hücumda gerekli yeterliliğin olmayışı vardı. Tabii bunda da en büyük etken orta alan ve önde önemli oyuncularımızın yokluğu… Ayrıca savunmanın arkasına atılan toplardaki sorun da göze çarpıyor. Özellikle ilk hazırlık maçımız Azerbaycan karşısında bu hatalar dikkat çekti.

>> Milli Takım'ın hücum hattında sıkıntı var mı? Sizce eksiklerimiz neler?

Bu tür hazırlık maçlarında topla 3. bölgeye yaklaştığımızda bireysel becerilere gereksinim olduğunu düşünüyorum.

Bir de Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında bizi öne iten en büyük gerçek oyun, rakipten kaptığımız toplarda hızlı hücum girişimlerinde bulunmamızdı. Yusuf Yazıcı ve de İrfan Can gibi orta alanda yetenekli ve de öne oynamaya çalışan isimler ilk 11'de oldukları zaman hücumda çok daha farklı görüntüler ortaya çıkar.

Önde Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki kaliteli oyuncunun ilk 11'de olacağını da düşünmek gerekiyor.

>> Şenol Güneş ve bu oyuncular Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilir mi?

Ümitli olmak için iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum.

Savunmada Çağlar, Merih ve de Ozan Kabak gibi önemli oyuncularımız var. Ve de geçmişten farklı olarak yurt dışındaki liglerde oynayan oyuncu sayımızın fazlalığı büyük bir avantaj… Diğer milli takımlardaki oyunculara karşı liglerde çok rakip oldular. Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç gibi önemli takımları farklı skorla geçen bir Milli Takım'dan ümitli olmamak için bir neden yok.

Hazırlık maçlarını tam bir veri olarak almamak lazım.

İtalya maçı çok daha farklı bir konsantrasyon ile oynanacak.

Bu Milli Takım her an her şeyi yapabilecek bir görüntü veriyor. Şenol Güneş için söylenecek tek söz, Milli Takım'da görev yaptığı sürede bir teknik adam olarak gösterdiği başarılı performanstır. Milli Takım'ı en iyi noktaya taşıyacağından kimsenin şüphesi yok.



İŞTE VEDA EDEN FUTBOLCULAR



A Milli Takım'da merakla beklenen 26 kişilik EURO 2020 kadrosu dün gece açıklandı. Kaleci Gökhan Akkan (Rizespor), Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Halil Akbunar (Göztepe) ve Efecan Karaca (Alanyaspor) kadrodan çıkarılan isimler oldu. Öte yandan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Antalya'daki hazırlık kampını dün tamamladı. Bugün Almanya'ya gidecek olan Milliler, son hazırlık maçını yarın Paderborn kentinde Moldova ile yapacak. Avrupa Şampiyonası'nda da 11 Haziran Cuma günü İtalya, 16 Haziran Çarşamba günü Galler ve 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak.