İSKENDER GÜNEN

Oyunu iki bölümde değerlendirmek gerekir. İlki Trabzonspor'un oyunda doğruları yaptığı 60 dakikalık bölüm; ikincisi ise yanlışların ortaya çıktığı son 30 dakika... 60 dakikalık bölümde oyunu rakip alanda oynayan, ayağa pası akılcı bir biçimde gerçekleştiren ve de gol pozisyonlarını sıkça bulan bir Trabzonspor vardı sahada...

Berat'ın yokluğunda Baker savunmanın önünde oynarken, onun önündeki dörtlü Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban'dan oluştu. En ileride de Djaniny... Böyle bir oyun anlayışında öndeki 5 futbolcunun performansları büyük önem taşımakta. Atılan ilk gol yapılış ve de sonuç anlamında mükemmel bir iş birliğinden doğdu. Antalyaspor gibi oyunu kendi alanında kabul eden ve hatları birbirine yakın kuran oyun anlayışı uygulayan takıma karşı golü erken bulmak doğaldır ki size bir avantaj sağlar. 1-0'dan sonra ilk yarıda Trabzonspor'un en az üç net gol pozisyonundan yararlanamadığı gerçeği de var. Bunun en önemli sebebi öndeki oyuncuların pas-şut tercihleri yanlışlarıydı.

İkinci yarı ise Abdülkadir Ömür'ün attığı 2. golden sonra son yarım saatte sorunlar ortaya çıktı. İlk yarıya göre rakip alanda top kayıpları daha fazla olduğu için Antalyaspor daha rahat atak girişimlerinde bulundu. Bunun sonucunda ise yenilen golde Trabzonspor savunmasının pozisyon hatası vardı. Çok rahat bir sonuçla bitirebileceği maç 2-1 olduktan sonra ise Trabzonspor'da büyük bir telaşın olduğunu gözlemledik. Böyle bir durumda Nwakaeme, Bakasetas gibi teknik becerisi üst düzeyde olan oyuncuların önde topa sahip olmaları gerekirdi. Ligin finaline iki maç kalmışken alınan bu 3 puanla Trabzonspor'un dördüncülüğü de kesinleşti. Artık planlar gelecek sezon için yapılmalı.