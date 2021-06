İSKENDER GÜNEN

İtalya maçından sonra büyük beklentiler içinde olduğumuz Galler karşılaşmasında da büyük hayal kırıklığı yaşadık. Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar seyrettiğimiz bütün maçlarda en büyük sorunları olan takım ne yazık ki Milli Takımımız. Önce İtalya ardından da Galler müsabakasında görüldü ki ne savunmada ne de ofansif anlamda gerekli yeterlilikte olamadık. Bir takımın kalbi orta saha yani orta alanınızda ritim bozukluğu varsa savunma ve hücumda sorunlar yaşanması doğaldır. Bu maçta ilk yarı Okay, Ozan ve Hakan'dan oluşan bir orta saha... Okay ve Ozan top rakipteyken yerleşme anlamında çok yetersizdi.

Futbol bir an... Galler'in mutlaka daha önce idmanlarda çalıştığı bir pozisyon vardı. Top sağ kenarda Bale'e geldiği anda savunma gerisine attığı top Ramsey ile buluştu. Birinci pozisyonda golü bulamadılar ancak yine aynı pozisyonda kontrol edilmesi gereken Ramsey'di ama Galler 1-0 öne geçen taraf oldu.

Golden önce ise Galler'in girdiği gol pozisyonlarını da düşünmek gerek. İkinci yarı orta alandaki yetersizliğimizden dolayı oyuncu değişimleri yaşansa da ofansif olarak bir türlü üretkenliğimiz yoktu. Galler, Bale'in kaçırdığı penaltıdan sonra oyunu tamamen kendi alanında kabul etti. Rakipten kazandığı toplarda atak girişimlerinde bulunmaya çalışan taraf oldu. Ne savunmada ne de hücumda hiçbir üretkenliğimizin olmadığı bir maçtı. Oyunun son dakikalarında Bale'in getirdiği topta Roberts fişi çekti.

Sonuç büyük bir hayal kırıklığı. Ama bir başka gerçek var ki; biz yıllardır hep günü konuştuk. İstikrarlı bir yapıya kavuşmamız için çok daha zaman geçirmemiz gerek. Çünkü önce hayal ölür.