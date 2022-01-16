İSKENDER GÜNEN

Bir futbol emekçisini genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Her iki takımda da sakatlıklar ve Afrika Kupası maçları yüzünden eksiklikler var. Özellikle Sivasspor'un orta alan ve hücumda önemli isimleri yoktu. Trabzonspor'da ise Nwakaeme arandı. İlk yarıda kale önü tehlikelerinden çok orta alanda sıkışan bir oyun vardı. Rıza Çalımbay, orta alanda iki genç oyuncuya yer verdi. İkisi de mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydular. Orta alanda Trabzonspor'un daha etkin olması gerekirdi. Hamsik ve Bakasetas top ayaklarına geldiğinde ikili sıkıştırmalarla karşılaştılar ve öndeki oyuncularla yeterli pas bağlantılarını gerçekleştiremediler. Uğurcan'ın hatasından kaynaklanan Sivasspor'un attığı golden sonra ise Vitor Hugo'nun mükemmel asistiyle Abdülkadir Ömür ile gelen beraberlik golü... İkinci yarı saha şartlarının ağırlaştığı anlarda ise Sivasspor'un rakip alanda daha fazla göründüğü süreler var. Abdülkadir Ömür, Visca ve sonradan oyuna giren Yusuf Erdoğan'ın ortak özelliği, rakip savunmanın arkasına yaptıkları koşular. Ama Nwakaeme gibi bir oyuncudan yoksunluk, hücumda organizasyonsuzluğun en önemli nedeni. Çünkü Nwakaeme'nin top saklama becerisi üst düzeyde. Rakiple girdiği ikili mücadelelerin de çoğundan galip çıkan bir isim. Bu özellikleriyle önde takımın çoğalmasını gerçekleştiren bir figür. Dün bunu bir kez daha gözlemledik.

Bundan sonraki haftalarda da çok zorlu karşılaşmaların olacağı gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. Bu yüzden bordo-mavililerde başta teknik adam ve oyuncular olmak üzere tüm camianın çok daha sakin ve akılcı olması gerekiyor.