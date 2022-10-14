İSKENDER GÜNEN

Öyle bir maç ki, mutlak kendi sahanızda ve Avrupa kupalarında bir üste çıkabilme açısından büyük önem taşıyor. Bir de sezon başından beri istenilen sonuçları alamamanın getirdiği öz güven sorunu var. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Monaco, orta alanda üstünlüğü ele aldı ve çabuk çıktığı pozisyonlarda etkili bir oyun sergiledi. Bu bölümde Trabzonspor'u oyunda tutan isim ise kaleci Uğurcan oldu. Kritik üç net gol pozisyonunda başarı sağladı. 20. dakikadan sonra ise Trabzonspor, rakip alanda topa daha fazla sahip oldu fakat 3. bölgeye geldiklerinde final pası yanlışlığı ya da pas-şut tercihleri hatalarından dolayı pozisyon üretemediler. Ancak futbol öyle bir oyun ki Monaco'nun yaptığı hata hem Trabzonspor'u hem de taraftarı ateşledi. İkinci yarı Hugo, Bakasetas'ın kornerden asistini mükemmel kafa vuruşuyla gole çevirirken ardından frikikten Bardhi ve Trezegeut'nin ağları bulmasıyla daha rahat oynama olanağı buldular. Böyle bir galibiyete Trabzonspor'un ihtiyacı vardı. Eksiklerine rağmen mücadele gücü yüksek ve özellikle maçın ikinci devresinde coşkulu bir oyun ortaya koydular. Savunma, geçtiğimiz maçlara göre daha uyumluydu. Monaco gibi Fransa Ligi'nin önemli takımından birine 4 gol atmak hiç kolay değil. Ama bu takımın tarihinde kendi sahasında Avrupa takımlarına karşı farklı sonuçlar aldığı herkesçe biliniyor.