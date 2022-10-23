İSKENDER GÜNEN

Lig başından beri yapılan 10 maçta Trabzonspor'un geçen sezondan farklı olarak attığı gol sayısı 16, kalesinde gördüğü gol ise 13... Bu tablo bize sorunların olduğunu gösteriyor. Öncelikle takım savunmasındaki yetersizlikler, bireysel hatalar sonucunda yenilen goller ve ardından üçüncü bölgede yaşanan üretkenlik problemi var.

Abdullah Avcı, bu maçta önde Umut Bozok, Maxi Gomez ve Trezeguet'ye şans verdi. Maçın 9. dakikasında Hamsik'in attığı mükemmel golden sonra öne geçmelerine rağmen yine üretkenlik sorunları ortaya çıktı. Trabzonspor'un orta alanda Hamsik ve Bakasetas'ın performansları ve verecekleri katkıya bağlı olan bir oyun stili var. İki kenardan da gerekli hücum gelişimleri maalesef yok. 1-0'dan sonra Sivasspor'un gol pozisyonları oldu. Orta alanı çabuk geçtikleri anda N'Jie'nin direkten dönen topu vardı. Ardından yine N'Jie'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan çok başarılı bir kurtarış yaptı. İlk yarı Trabzonspor adına öne çıkan bir diğer isim de Uğurcan Çakır'dı.

İkinci yarı ise 1-0 önde oynamalarına rağmen bir türlü istediği oyunda üstünlüğü alamayan bir Trabzonspor vardı. Görünen o ki üçüncü bölge sorunları devam edecek. Orta alanda Gbamin, Bakasates ve Hamsik şu an takımın yükünü çeken üçlü konumunda. Geçmiş maçlara göre savunmada daha organize bir yapı var. Monaco, Beşiktaş ve ardından Sivasspor maçında her ne kadar beklenen, arzu edilen oyun sahaya yansıtılamasa da alınan 3 puan önemliydi. Hakem ise özellikle verdiği faul kararlarının hepsinde hatalıydı.